Ostlejaid tervitas Tartu avaturul maasikate krõbe hind, ent osteti siiski

Küsimusele, miks maasikate hind sellel aastal nõndavõrd kõrge on, vastas Arvi, et lihtsalt aasta on selline. «Öökülmad ja põud. Nagu öeldakse, siis sada häda peab ikka olema,» sõnas ta. Arvi ütles, et peab maasikamüügiga kindlasti kasumisse jääma, sest muidu ta seda ei teeks: «Plussis peab raudselt olema, muidu ma ei teeks seda ja läheks kohe minema.» Seejuures müüs Arvi ka «Polka» maasikaid, mille eest pidi ostja välja käima kuus eurot.