Vihm pühkis Eestist tuleohu, ent looduses grillijal tasub siiski ettevaatlik olla

Ta lisas, et praeguseks on tuleohtliku aja piirangud kõikjal Eestis maha võetud ja otsest keeldu looduses grillida või lõket teha ei ole, kuid ise tuld tehes tuleb kõikjal järgida lõkke tegemise ja grillimise ohutusnõudeid.

Päästeameti soovitused ohutuks ajaveetmiseks

• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada põlevmaterjalist ja kulust, et tuli ei leviks taimestikule või turbapinnasesse. Hea mõte on kaevata lõkke jaoks madalam koht, et lõkkeaseme põhjaks jääks tulekindel muld, savi või liiv. Lisaks on kasulik lõkkease ümbritseda mittepõleva pinnase, näiteks mulla, liiva või kividega.

• Tuulise ilmaga ära lõket süüta. Ka vaiksema tuule puhul jälgi selle suunda, et sädemed ei langeks hoonetele või kuivanud taimestikule.

• Lõkkel tuleb hoida silma peal ja valvata, et tuli ümbrusele ei leviks. Selleks peavad lõkke juures olema esmased kustutusvahendid, milleks sobib veega täidetud ämber, tulekustuti või survestatud voolik. Samuti võib hoida käepärast labidat, millega tuld vajadusel materdada või süttinud taimestikku pinnase peale loopimisega kustutada.

• Enne kui lõkkeaseme juurest lahkud, veendu, et lõke on kustunud või kustuta see ise. Uuesti süttimise vältimiseks kalla lõkkease veega üle või kata see pinnasega.

Allikas: päästeamet