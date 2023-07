Risto Joost asub tööle maailmakuulsa Württembergi kammerorkestri peadirigendina

Risto Joost on Vanemuise teatris ametis 1. augustist 2020. Enne seda ja ka pärast seda kuupäeva on ta dirigeerinud väga paljusid orkestreid mitmel pool Euroopas. «Nüüd on tekkinud ühe orkestriga konkreetsem kunstiline dialoog,» ütles ta. «Vanemuises jätkan samamoodi edasi. Ma armastan seda tööd Vanemuises, see on mulle hingelähedane ja see on lisaks kõigele muule ka kultuuriline missioon. Ma kindlasti vabatahtlikult sellest ei loobuks.»