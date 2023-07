Ajast ja arust eeskiri ei lase Tartu ja Võrtsjärve vahet jetidega liigelda

Motoentusiast ja jetiomanik Riho Kollist elab Tartus, kuid tal on suvekodu Võrtsjärve ääres. Tema soov oleks sõita suviti Tartust Võrtsjärvele ja tagasi jetiga. Ka korraldab Kollist Võrtsjärvel peolaeval nimega Omedu suvekontserte, mida saaks samuti jetiga kuulama minna, kui see oleks lubatud. Mitmed kontserdikülastajad on uurinud, et kas jetiga võiks järvel toimuvale kontserdile tulla. Seepeale on Kollist selgitanud, et tulla võib, kuid selleks peaks Tartust jeti järelkäruga sappa võtma, Võrtsjärvel maha panema ning siis jetiga peolaevale sõitma.