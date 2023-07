Elanikud näitasid keskkonnaametnikele poldril tehtud pilte, kus nende väitel on vesi sogane ja seda on vähe. Keskkonnaameti esindaja Ragnar Kapaun teatas selle peale, et piltidel on keskmised kraavid, mitte servakraavid, kus vett jagub. Kapaun sõnul on iga kontrollkäik näidanud, et veistel on vett piisavalt ja see ei saa olla probleemi põhjus.