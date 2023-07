Tartu Terminal muutis ärinime

«Nimemuutuse vajaduseni on jõutud läbi ettevõtte kiire kasvu. Terminal on oma senisest lokatsiooni nimetavast ärinimest ja sünnikohast justkui välja kasvanud,» kommenteeris ettevõtte tegevjuht Jörgen Õigus.

Firmal on vedelkütuseterminalid nii Tartus kui Tallinnas ning teenindus- ja automaatjaamad 12 maakonnas, 13 tsisternautot teenindavad kliente üle Eesti.

Nimemuutus ei too kaasa sisulisi muutusi, ettevõtte rekvisiidid on endised ning sellest on teavitatud kliente ja äripartnereid.