Endla Reintam: ettevõtted vajavad konkurentsieelise saavutamiseks kõrgelt haritud tehnoloogiainsenere

Kui tööturu nõudlus on suur ja seega hästi tasustatud töökoht on heale kõrgharitud tehnoloogiaspetsialistile tulevikuks kindlustatud, võiks ju noored oma erialavaliku julgelt tehnoloogiahariduse kasuks teha.

Võib-olla pole Tartu ja Lõuna-Eesti noored piisavalt teadvustanud, et hea tehnikakõrghariduse saab kätte ka Lõuna-Eestist, selleks ei pea aastateks Tallinnasse elama ja õppima minema. Kes on juba mitu aastat pealinnas elanud, see ei pruugi pärast õpingute lõppu enam kodukohta tagasi kolida.

Ülikoolide tehnika- ja tehnoloogiaõppekavades on praktiline õpe just parasjagu sobivas tasakaalus teoreetilise ja teaduspõhisega. Nii ka siin, Tartus. Lisaks saab lennukates tudengiprojektides juhendajate käe all ja koos tugevate tiimiliikmetega katsetada üsna pööraseid ideid, nagu päikeseauto Solaride ehitamine. Kõrgkoolis ei õpita mitte ainult tehnoloogiaid rakendama, vaid luuakse soodus pinnas selleks, et tudengid oleksid valmis ise uusi tehnoloogiaid välja töötama.

Võib-olla on leige huvi üks põhjusi see, et tehnoloogiaõpingud pole lihtsad. Eelduseks on väga head alusteadmised loodus- ja reaalainetest. Näiteks maaülikoolis tuleb tehnika- ja tehnoloogiaerialadele õppima pääsuks teha sisseastumiskatse matemaatikas, lisaks kirjutada motivatsioonikiri. See annab ülikoolile kindluse, et tudengi erialavalik on läbimõeldud ja väljalangemisoht keset õpinguid loodetavasti väiksem.