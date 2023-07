Vene noored sukelduvad Tartuffil pornomaailma

Artem armastab Juliat ja Julia Artemi. Nad lõpetavad Omskis keskkooli ja sõidavad Moskvasse, et edasi õppida, aga tüdinevad peagi ja hakkavad tegelema amatöörpornoga. Üürikorteris vändatud esimene video kogub kohe sadu tuhandeid vaatamisi ja peagi kutsutakse noored pornotööstuse Mekassse Los Angelesse – Eva Elfie nime all esinev Julia kandideerib seal maailma suurima tasuta pornosaidi Pornhub auhinnale. Aga peadpööritav edu mitte ainult ei joovasta, vaid külvab ka kõhklusi ja paneb proovile noorte omavahelised suhted.

Tuula sõnul on film üles võetud enne seda, kui Venemaa alustas Ukrainas täiemahulist sõjategevust, kuid see annab edasi Vene ühiskonna seisundit sissetungi eel. «Meie eesmärk polnud teha filmi pornost – see on lugu armastusest, mis pannakse proovile valdkonnas, mida ümbritseb silmakirjalikkus ja kitsarinnalisus. Kas Eva ja Artemi teekonna muudab käänuliseks nende enda valitud rada või aitab sellele kaasa ühiskond, mis tarbib seda, mida nad toodavad, mõistes samal ajal hukka selle tootjad – see on peamine küsimus. Igal juhul võiks nende lugu anda lootust, et peagi variseb see sumbunud, põlvkondadevahelistest konfliktidest ja sotsiaalsetest vastuoludest puretud ühiskond kokku,» rääkis ta.