Aasta külaks pürgivat Äksi alevikku külastas kõrge komisjon

Hindamiskomisjoni kuulub kaheksa liiget, nende seas ka riigikogu esimees Lauri Hussar. Eesti külaliikumise Kodukant üks eestvedajatest Anneli Kana selgitas, et tänavu valitakse Eestis aasta küla kümnendat korda ning Lauri Hussar on viies riigikogu esimees, kes konkursil hindajana osaleb.

Komisjoni liige, riigikogu esimees Lauri Hussar sõnas, et ootab iga küla puhul üllatusi. Et komisjon pole veel kõiki külasid läbi käinud, ei saanud liikmed ka reeta, millised on seni vaadatud kohtadest kõige erilisemad ning mis paigad on enim üllatusi pakkunud.