Bussifirma ja koolituskeskus lubavad uued juhid 89 päevaga välja õpetada

AS Hansa Bussiliinid (Hansaliinid) ja Autosert asuvad välja koolitama uusi tulevasi bussijuhte, mille lõpptulemusena suunduvad osalejad tööle Tartu maakonna bussiliinidele. Bussijuhiks õppimise kulud, mille maksumus on 2500 eurot, katab Hansaliinid.

Andres Puskari sõnutsi jääb bussijuhtide brutopalk normtundidega 1400 ja 1450 euro vahele, ent ta rõhutas, et kuna lisaks sõitmisele on bussijuhtidel ka palju lisakohustusi ning tihtilugu ka ületunde, võib töötasu kokku tulla suuremgi. «Bussijuhi palk koosneb paljudest komponentidest, näiteks ettevalmistusajad ning ooteloleku ajad, mil tööd ei tehta, kuid mida me samuti tasustame. Kui tulevad ületunnid, siis need maksame vastavalt seadusele 1,5-kordselt,» selgitas ta.