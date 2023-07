Ööpäevaga viisid vargad minema tööriistu, sularaha ja elektritõuksi

5. juulil teatati politseile, et Tartu linnas Narva maanteel asuva maja korterist on varastatud sularaha. Vargusega tekitatud kahju on 900 eurot.

Samal päeval anti politseile teada, et Tartu linnas Soola tänaval asuvast rattahoidlast on varastatud elektriline tõukeratas. Vargusega tekitatud kahju on 750 eurot.

Veel teatati politseile, et Tartu linnas Tähe tänaval on lukustatud parklas asunud autost varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on umbes 1140 eurot.