Viimasel paaril nädalal laialdast tähelepanu saanud lugu, kus Ülenurme elanikke segab lähedal asuval poldril rohtu söövate veiste vali ammumine, on jõudnud uude etappi: kohalikud on leidnud rohumaa servast vähemalt kaks surnud vasikat ja tõstatanud seepeale küsimuse, kas loomadel on ikkagi selles paigas hea olla. Karja omanik kinnitab aga, et veised ei ole pidanud millestki puudust tundma – vasikad ikka vahel surevad.