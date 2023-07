Tartu noorte töömalev otsib erakorraliselt tööandjaid

Tööd otsitakse kahele malevarühmale ajavahemikus 17. juuli kuni 4. august. Noored malevlased on vanuses 15-19 eluaastat, kes on valmis tööd tegema kuus tundi päevas. Ühes rühmas on kokku 24 noort ning teises 20. Kaasa tulevad ka kaks kogenud rühmajuhti. Töö asukoht ei ole hetkel oluline, otsitakse tööandjaid üle Eesti. Sobivad erinevad heakorratööd, põllutööd ja muu noortele jõukohane amet.