Palupera mõisa peahoone saab liigsest niiskusest vabaks

Mõisahoone keldrikorrus on täielikult kasutuses – seal asub köök, söögisaal, töökoda ja pesuruumid –, kuid aastakümneid on suurvee ajal oldud hädas liigniiskusega, sageli on vesi lausa põrandatel olnud. Remondiga rajatav hüdroisolatsioon ja niiskustõke hoiavad vundamendi ja sokliosa edaspidi kuiva ning vähendavad selle soojajuhtivust. Lisaks soojustusele paigaldatakse hoonele ka kaitse- ja drenaažimatid, uus drenaažitorustik ning rajatakse uus, valguskaevudega sillutis.