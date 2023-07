Eesti suurim vanamootorrataste kokkutulek toimub seekord Otepääl ja Kanepis

Rinaldo karika ajalugu on pikk, seda antakse välja 1978. aastast ning tänavu toimub see 27. korda. Võistluse idee algataja oli Eesti motosportlane Karl Rinaldo, kes on öelnud, et mootorrattur peab olema distsiplineeritud ning mitte alati kihutama, vaid mõistusega ja täpselt sõitma.