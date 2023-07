Elektritõukeratas. Pilt on illustratiivne.

Teisipäeval sai politsei teate, et vargad viisid Tartus elektritõukeratta.

Politseile anti teada, et Ujula tänavalt on varastatud lukustatud tõukeratas Inokim ja valge kiiver. Vargusega tekitatud kahju on 1800 eurot.