Kalle Voogla sõnul on Raadi kalmistule viimase paari aastaga püsti torgatud 50–60 hoiatavat kollast silti. Hooldamata hauaplatsile paigaldatakse hoiatussilt siis, kui see on pikka aega võssa kasvanud ning lähedased pole teatanud ka soovist seda korrastada.

Foto: Signe Oidekivi