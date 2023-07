Linn läheb Riia tänava rattateedega teisele ringile. Nüüd juba julgemalt

Linnavolikogus opositsiooni kuuluva Eesti 200 liige Pärtel Piirimäe kasutab liiklemiseks palju jalgratast. Ta ei varjanud pettumust, kui mullu teatati, et ajutised rattateed jäävad Riia tänavale tulemata. «See olnuks hea variant proovida, kuidas need töötavad,» arvas ta. «Rääkimata sellest, et toona kulutati juba projekti ettevalmistamiseks meeletu ressurss ning lõpuks ei sündinud sellest midagi. See oli tohutult kurb.»

Samas avaldas Piirimäe heameelt selle üle, et linnavalitsus pole mõtet maha matnud ning käib töö püsivate rattateede loomise nimel. Kuigi Riia tänavaga paralleelselt kulgeval Vanemuise tänaval on juba rattateed, näeb Piirimäe oma kogemuse põhjal, et ratturid eelistavad ikkagi Riia tänavat. «Sõita soovitakse punktist A punkti B võimalikult otse, ratturitele on distants olulisem kui autojuhtidele. Autojuhtidele me ju ei ütle, et ärge sõitke otse, vaid minge ringiga,» põhjendas ta. Ka lisas linnavolinik, et Riia mäel on tõus laugem kui Vanemuise tänaval.