Jalgadele kukkumise erinevates faasides jäädvustatud kassi kandsid kõrgele majale Kudrun Vungi kavandi järgi Mihkel Joala, Al-Bert ja Kerttu Kuslap. Esimene neist on tänavakunstis nii tavalisel moel ehk illegaalselt osalenud kui ka leiutajana sellesse kunstialasse oma panuse andnud mees, teine on tema leiutatud robot ning kolmandana nimetatu on leiutaja kaaslane töös ja pereelus Kerttu Kuslap.