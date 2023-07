Daniil Martikainen-Jarlukovski: eesti keele õppelt tuleb rebida plaaster

Inimesele, kes elas Venemaal ja on kursis Venemaa keelepoliitikaga, on Eestis toimuv mingis mõttes naeruväärne. Aastakümneid siin elanud inimesed ei oska riigikeelt piisavalt, et töötada või õppida. Riik püüab igasuguseid kompromisse teha ja nende tõttu ei ole pika aja jooksul probleemi lahendatud. Lisaks tehakse katseid meelitada inimesi tasuta kursuste, kompensatsiooni ja teiste vahenditega, kuid ka see ei motiveeri paljusid õppima.