Tartu ülikooli soovib õppima asuda ligi 9000 huvilist

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on eriti rõõmustav kandidaatide arvu kasv õpetajakoolituse erialadel, kus ülikool avas haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ja toetusel tavapärasele 500 õppekohale lisaks veel 300 õppekohta.

«Vaatamata õppekohtade arvu märgatavale kasvule on õpetajakoolituses korralik konkurss – keskmiselt kolm avaldust ühe õppekoha kohta,» ütles Kaldma. Samas on suur osa lisaavaldustest esitatud koolieelse lasteasutuse õpetaja erialale, kus vastuvõtutingimuste muutmise tõttu kandidaatide arv neljakordistus. «Kui jätta see õppekava välja, siis teistel õpetajakoolituse erialadel suurenes avalduste arv viiendiku võrra. Üldiselt kandideerib enamikul erialadel vähemalt kaks inimest kohale,» märkis vastuvõtutalituse juhataja.