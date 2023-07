Päästjatel kulus esmaspäev suuresti tormikahjude kõrvaldamisele

Kolmveerand kuue paiku õhtul sai häirekesus teate, et Jõgeva alevikus Muru tänaval on kaks puud tormituules elektriliinidele vajunud ja need osaliselt purustanud. Päästjad piirasid ohuala lindiga, olukorrast teavitati elektrikke, kes sündmuskohale suundusid.