Madis Kallas: kui hääbub meie maaelu, kannatavad ka linnad

2023. aasta alguses elas Eestis 1 368 917 inimest, neist umbes 640 000 Harjumaal, sealhulgas 460 000 Tallinnas. Inimesed on liikunud maalt linna eri põhjustel: linnas leiab lihtsamini töö, teenused on kättesaadavamad, on enam lasteaedu ja koole ning suurem valik poode. Selles ei ole kahtlustki, et linlastele on mugavused ja vajadused paremini tagatud.