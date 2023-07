Tuli, milles 30. mai varahommikul said kahjustada TÜ kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku molekulaardiagnostika labor ja puhasruum Puusepa 2 majas, ei ole katkestanud patsientide vastuvõttu, ka laboritöö korraldati kiiresti ümber. Kasutusele on tulnud aga võtta üsna eripärased abinõud, et tagada normaalne töö kõikides ruumides ajal, kui ühes toas käib tulekahjujärgne suurpuhastus ja remont.