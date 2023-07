Ehkki vihmavalingud jätsid seekordsele noorte laulupeole «Püha on maa» oma jälje, ei suutnud need lahjendada laulukaare all sündinud võimsaid tundeid. Isegi üle platsi ragisenud vali äike polnud sedapuhku lihtsalt üks ilmanähtus, vaid sõna otseses mõttes püha müristus.

Foto: Tairo Lutter