Klubi teatel on Vētra kogenud ja seega nende jaoks igati sobilik leid.

Gundars Vētra (56) on viimased kaks aastat olnud Läti rahvusnaiskonna peatreener. Seejuures iseloomustabki teda suur kogemus naiste korvpalli juhendamisel – alates treenerikarjääri algusest 2002. aastal on ta olnud just mitme naiskonna eesotsas.