Tormituulte põhjustatud elektrikatkestusi esineb enim Jõgevamaal

Täna on terve päeva räsinud kogu Eestit tormituuled, vihmahood ja äike, põhjustades mitmel pool elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Jõgeva-, Rapla- ja Saaremaal, õhtuse seisuga on elektrita veel umbes 4400 klienti. Päeva jooksul on elektriühendus taastatud ligemale 9000 Elektrilevi kliendil.