Korteriühistud saavad renoveerimise korraldamiseks tasuta tuge

Tartu linna ja Novarc Grupp ASi koostöös pakutav teenus lihtsustab korteriühistutel renoveerimise planeerimist, rahastuse saamist ning aitab kokku hoida kulusid. «Tartu renoveerib» on projekt, mille abil saavad korterühistud tasuta pöörduda konsultandi poole, kes on pakub professionaalset tuge renoveerimise korraldamisel. Projekti eesmärk on tutvustada ühistute juhatustele ja elanikele renoveerimise võimalusi, rahastusallikaid ja -tingimusi.

Konsultandi teenus on korteriühistutele kättesaadav juba enne üldkoosoleku ostust renoveerimise kohta. Konsultant aitab kõigepealt hinnata hoone tehnilist seisukorda ning renoveerimisvajadust ja valmistab koos juhtkonnaga ette rekonstrueerimisotsuse. Äärmiselt oluline on tugiteenus erialateadmisi nõudva projekteerimise ning ehituse ettevalmistamise ajal. Konsultandi abi on võimalik edasi kasutada ka ehituse ajal, et tagada soovitud ehituskvaliteet.

Tartu linnavalitsuse kliimaspetsialist Kaspar Alev tõi välja, et üle poole Tartu kortermajadest on ehitatud vahemikus 1970–2000 ja suur osa neist vajavad just praegu ulatuslikku renoveerimist. «Renoveerimisprotsessi juhtimine on väga keeruline ja tehniline töö, milleks pole korteriühistu juhtkonnal sageli oskusi ega aega. Paraku jääbki sageli renoveerimisotsus selle taha, et toetuste küsimine ning reeglite järgimine liialt koormab ühistujuhte. Just seetõttu on tasuta ehituskonsultandi roll renoveerimisotsusele jõudmisel ning ka kvaliteetse järelevalve toimimisel väga oluline,» ütles Alev.

Koos teenusega saavad korteriühistud taotleda projekteerimise toetust, mille suurus sõltub maja suurusest. Toetust on võimalik saada kortermaja netopinna ruutmeetri kohta kuni 2,2 eurot, millele lisandub kuni 4000 eurot toetust tehnilise konsultandi palkamiseks. Hinnanguliselt katab see 20–25 protsenti keskmise kortermaja projekteerimise kuludest. Toetuse kogumaht on 400 000 eurot.

Teenust saavad taotleda Tartu linnas asuvad korteriühistud. Seejuures peab renoveerimisotsus olemas vastu võetud hiljem kui 1. mail 2023. Teenusega liitumine on avatud 3. juulist 2023 kuni 30. septembrini 2025. Taotlus tuleb esitada Tartu linnaportaalis.

Renoveerimist lihtsustava teenuse tutvustamiseks toimuvad 8. augustil ja 12. septembril infopäevad. Infopäevale saab registreerida alates 17. juulist projekti kodulehel.

Teenus on ette nähtud kuni 150-le Tartu kortermajale, kes on huvitatud rekonstrueerimisest ning riikliku rekonstrueerimistoetuse taotlemisest.