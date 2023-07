Peipsi järvefestivalil toimub enneolematu paatide seiklusorienteerumine

Seikluse stardi- ja finišikoha saab iga tiim ise valida. Rajal on 40 huvitavat ja harivat kontrollpunkti, mis on toodud ära seikluskaartidel. Osalejate ülesanne on leida üles punktid ja vastata äpis esitatud küsimustele. Punktide leidmisel on abiks kaart, legend ja vihjed. Vastused küsimustele leiab punktist kohapealt.