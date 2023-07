Keskpargi kaitsja Tanel Tein: ühe pildi järgi on võimatu Süku asjus hinnangut anda

Tanel Tein on aastaid nõudnud keskpargi säilimist.

Tartu linnavalitsus kergitas esmaspäeval saladusloori ja avalikustas südalinna kultuurikeskuse ehk Süku arhitektuurivõistluse kuue parima töö esmased pildid. Aastaid selle hoone keskparki rajamise vastu sõna võtnud linnavolinik Tanel Tein (Eesti 200) ütles neid vaadanuna, et arhitektid on teinud head tööd, kuid täpsema hinnangu andmiseks on praegu veel liiga vähe infot.