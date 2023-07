Huvi tervishoiuvaldkonna erialade vastu püsib endiselt

Dokumentide vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestis 12.–28. juunini. Rakenduskõrghariduse tasemel tuntakse suurimat huvi füsioterapeudi, tervisekaitse spetsialisti ning radioloogiatehniku õppekavade vastu: füsioterapeudi õppekaval on konkurss 12,3 huvilist õppekohale, tervisekaitse spetsialisti õppekaval 7,6 ja radioloogiatehniku õppekaval 5,8.

Õe õppekava Tartu ja Narva rühma kandideerib üle 700 huvilise. Magistritasemel on populaarseim terviseteaduse vaimse tervise õenduse suund, kus kandideerib seitse huvilist õppekohale.

«On tänuväärne, et tervishoiuga seotud erialad on jätkuvalt populaarsed ning kandidaadid on järjest motiveeritumad ja soovivad ühiskonna jaoks väga olulisi ameteid õppida,» sõnas Tartu tervishoiu kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Ave Kikas.