Eetikakeskuse arutelumäng seob rahva argielulised väärtusvalikud teadlaste tööga

Mäng jõudis raamatukogudesse Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva projekti Tartu Maailmaülikool raames. Projekti käigus korraldatakse koostöös Lõuna-Eesti kogukondadega teadust populariseerivaid üritusi, mille üks osa on arutelud eri väärtuste üle. Sama eesmärk on ka eetikakeskuse loodud mängul, mida iseloomustavad nii enda kui ka kaaslaste väärtuste parem mõistmine, argumenteerimise võlu ja eriarvamuste aktsepteerimine.

Mäng on kogunud juba populaarsust ja ühel selle loojatest, Tartu ülikooli eetikakeskuse teaduril Mari-Liisa Parderil on selle üle väga hea meel. «Arutelumängu «Eesti rahva sada valikut» väljatöötamise põhjus ongi praktiline vajadus anda ühiskonnarühmadele vahendid, millega lahkarvamustele läheneda. Mäng on loodud viisil, mis aitab üksteise vaatepunkte paremini mõista, eriarvamustest aru saada ja sellest hoolimata ühisosa otsida,» kirjeldas Parder.