Toitu valmistades magama jäänud naise leidsid päästjad suitsu täis toast

30. juunil kell 17.24 teate saanud päästjad avastasid, et korteri perenaine oli magama jäänud ning jätnud gaasipliidile toidu, mis kõrbema läks. Naine juhatati suitsu täis ruumidest välja ja anti üle kiirabi hoole alla. Tuleoht kõrvaldati. Koridori laest leiti suitsuandur, millest kahjuks puudus patarei.

Päästjad hoiatavad, et tulekahjust varases järgus teada saamiseks on kasu ainult töökorras suitsuandurist. Anduri patarei tuleb selleks õigeaegselt vahetada ja seadme töökorras olekut on kasulik regulaarselt kontrollida. Selleks vajuta alla testnupp, mille järel peab kõlama häiresignaal.