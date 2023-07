Mina süüa ei tee, vaid olen see inimene, kellel tuleb inimesed lauda suunata. Siin on kolmsada lauda ja kuussada pinki, kuhu näiteks eile tuli ühes vahetuses korraga sööma viis tuhat inimest. See tähendab, et kõik korraga süüa ei saagi, vaid nad peavad järjest ära sööma ja juba tulevad järgmised asemele. Ehk tegemist on paraja logistikaga, et kõik õnnestuks tihedalt istuma suunata. Kuid see on päris lõbus töö, saab palju suhelda, karjuda ning kõike muud. Väga tore on siin!