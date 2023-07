FOTOD ⟩ Rohediislil sõitvad bussid võtavad Tartumaa teed tänasest üle

Hansa Bussiliinid AS toob 1. juulil Tartu maakonnaliinidele 63 uut taastuvdiislil sõitvat Iveco bussi ning asub teenindama 321 liini. Investeeringu maht on 10 miljonit eurot. Ettevõtte liinimaht kasvab lepinguga 4,4 miljonit liinikilomeetrit aastas.

Puskar lisas, et liinide kaugemad alguspunktid on Jõgeva, Puurmani, Kallaste, Peipsiääre, Mehikoorma, Põltsamaa, Rannu, Rõngu, Otepää, mistõttu on jätkuvalt oodatud bussijuhid ka kaugemalt liituma.