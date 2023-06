Suvemängude turundus- ja kommunikatsioonijuht Kelly Vildek tõdes, et kõik piletid on taas välja müüdud ja ka spordikeskusesse on seekord saabunud rekordarv inimesi. Ligi 1700 tudengit tuli selleks, et kolmel päeval panna ennast proovile 41 alal.