Ravila tänava kaseallee jääb alles

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et puude säilitamine on linlaste ja linnavalitsuse ühine soov. «Mul on hea meel, et planeering sai kiirelt vajalikud täiendused. Siin tuleb tänada nii Coopi esindajaid, erinevaid eksperte, linna spetsialiste kui ka linnaelanikke, kes on andnud oma panuse kasealleed säästva lahenduse välja töötamisse,» ütles Klaas.