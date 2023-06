Tartu keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer lausus, et linnavalitsus tellib nüüd sellele maatükile viiva tee sulgemise, mida on ka keskkonnaekspert soovitanud, aga millega linna on viivitanud, et Estriver saaks oma laeva ära viia. «Seal on piiranguvöönd ja autoga seal looduskaitseseadusest lähtuvalt sõita ei tohi,» lisas Mauer. «Seal parkinud autode andmed on edastatud menetlusteenistusse. Seal parkida ka ei tohi.»