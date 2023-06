Pühapäeval astub Tartu koorijuht Markus Lepp­oja esimest korda elus Tallinna lauluväljakul tuhandete pilkude all dirigendipulti. Tegu on vaieldamatult väga särava tunnustusega seni Tartu noortekooriga tehtud töö eest. Kohe-kohe algavaks XIII noorte laulupeoks on tartlane vaimu tasapisi valmis pannud juba 2020. aasta algusest. Nüüd on aega vilju nautida!

Koorijuhtimise juurde jõudis Leppoja alles 30-aastaselt. Varem keskendus ta majandusele ja tõlkimisele, sest toona pakkusid need valdkonnad talle lihtsalt rohkem huvi. Aga veri on ikka paksem kui vesi: nimelt on Leppoja pärit läbi ja lõhki musikaalsest perest. Ka tema isa ja ema, Riho ja Kadri Leppoja on koorijuhid, õde Maria on samuti muusik.