Tartu lühiuudised

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles avamisel, et aja- ja kultuurilooliselt tähtsad hooned aitavad rääkida linna lugu. «Meie riigi suurmehe Jüri Uluotsa tähendus on väga oluline ja tema kodumaja on osa siinsest kultuuriloost. Koostöös majaomanikuga õnnestus meil taastada üks oluline ajajälg,» märkis ta. JENS RAAVIK