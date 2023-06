Ringlusratta ohver: olge ettevaatlikud, kui näete seda halli õudust tulemas

«Aitasin ta püsti, tõstsin ratta püsti, tütarlaps toppis oma kõrvaklapid kõrvaauku tagasi ja kadus. Võtsin oma saiakesed ära ja siis avastasin, et uks on voltis ja käib kräuksuga,» kirjeldas Pärt õnnetust, mille tagajärgede klaarimine on teda vaevanud nüüd juba üle kolme nädala. Aga senini pole ta ei linnavalitsusest ega politseist saanud teada, kes oli see tütarlaps, kellega võiks arutada autole tekitatud kahju hüvitamist. Seda on ta teada saanud, et remondikojas küsitakse auto parandamise eest – uks vahetada, poritiib värvida – üle 1100 euro, mis Pärdi sõnul on talle suur ja praegu üle jõu käiv summa. Tema Kia Ceed on 15 aastat vana ja kaskot sel pole.