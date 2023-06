TÜ vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul rõõmustab esialgsete arvude põhjal eriti see, et kolmandiku võrra rohkem avaldusi on esitatud õpetajakoolituse erialadele. Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel on ülikool uueks õppeaastaks nendel erialadel loonud juurde 300 õppekohta.