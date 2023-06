Tavainimesel ei ole ilmselt kerge mõista, mismoodi töötab sekvenaator või kuidas käib pärilikkuseaine molekulides nukleotiidide järjestuse kindlaksmääramine. Ning kuidas on teadlastel ja arstidel üldse võimalik saada infot kätte vastusest, milles on segiläbi ainult neli märki – A, T, C, G, ja neid on ühes jadas kokku kolm miljardit!