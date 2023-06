kiri ⟩ Puudevaenulik linnavalitsus

Maastikuökoloog Anneli Palo on juhtinud tähelepanud puude kaitsvale mõjule. Keskkonnakomisjon on asju arutanud ning valdavalt võidavad uusehitised. Ravila tänava alleega on aga eriti kummalised lood: poe ehitaja ei vaja kogu allee mahavõtmist, seda soovitab linna arborist. Kuidas seda teisiti nimetada kui mitte puudevaenulikuks linnavalitsuseks?

Me eeldame, et puude juured saavad kahjustatud. Seda võib tõesti ehituse käigus juhtuda, kuid ehitusplats ulatub kolmandikuni alleest. Arvamus, et «puud surevad niikuinii ja 20 aasta pärast on ilus allee», on ka vaid arvamus. Puude asendamine peaks toimuma siis, kui puud surevad. Muidugi on lihtne teha lageraie ja seejärel istutada kõik uued puud, aga sama hästi võib oletada, et kõik uued ei lähe kasvama, osa neist haigestub. Tundub targem asendada puud siis, kui nad on päriselt kahjustunud. Kuivanud okste eemaldamine on loomulik linnaruumi korrastamise töö.