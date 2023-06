Tartu kesklinna tulevad suitsukonide kogumiskastid

Tartu kesklinna paigaldatakse seitse kasti: viis kasti Emajõe promenaadile (Naiivist kuni turuhooneni), üks Autovabaduse puiesteele ja üks Pirogovi parki. Kastidesse kogutud konid saavad hiljem uue elu 3D-printimise materjalina. Esialgu kestab katseprojekt 7. augustini.

Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja Kaili Ojametsa sõnul tasub nutikate ja keskkonnahoidlike äriideedega Tartusse tulla. «Tartu on suurepärane koht selliste ärimudelite proovimiseks, sest oleme pilootide käivitamises kiired ja efektiivsed. Seda teavad juba paljud ettevõtjad üle Eesti ja mujaltki. Sellistest katsetamistest võib kasvada välja pikaajaline koostöö ja sellest võidab siis juba nii ettevõtja kui linn,» ütles Ojamets.

Linnamajanduse osakonna juhata Rein Haagi sõnutsi soovib Tartu linn järjest rohkem pöörata tähelepanu keskkonnahoiule ja Emajõe vee puhtusele. «Emajões elutsevatele kaladele on sigaretifiltrid ohtlikud, seetõttu on nende kokku kogumine ja taaskasutamine väga oluline,» lausus Haak.

Igal aastal satub loodusesse üle 80 tonni sigaretifiltreid. Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett ning konist vette eritunud mürkained võivad seal püsida kuni kaksteist aastat, olles vee-elanikele surmavad. Sigaretifiltrid on valmistatud tselluloosatsetaadist ja sisaldavad mitmeid toksiine, nagu kaadmium, plii ja arseen. Uuringud näitavad, et selliste ainete levimine veekogudes on ohtlik nii kaladele kui ka vee-elustikule laiemalt.

OÜ Filaret on ringmajanduse põhimõtteid järgiv ettevõte, mis pakub unikaalse lahendusena suitsukonide kogumise teenust, aidates konijäätmeid tänavatelt ja loodusaladelt eemaldada, et need omakorda töödelda keskkonnasäästlikuks 3D-printimise materjalilõngaks (filamendiks).