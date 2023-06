Tartu päeva galakontserdil liidab Ukrainast ja mujalt tulnud muusikuid vabadus

Tartu linna päevale paneb 29. juunil suurejoonelise ja kõlava punkti «Vabaduse galakontsert». See algab kell 19 Vabaduse puiesteel, et avaldada toetust Ukrainale ja tänada neid, kes on ukrainlasi keerulistel aegadel aidanud. Ühtlasi avab kontsert sealsamas autovabaduse ürituste nädalad.