Narva mnt 25 ühiselamu jõepoolsele otsaseinale on tekkinud värvilised triibud. Need on teinud tänavakunsti taustaga leiutaja Mihkel Joala, abiks tema robot Al-Bert ning kaaslane töös ja elus Kerttu Kuslap. Pilt seinal, millel on jalgadel kukkumise erinevates faasides kass, peaks valmima Tartu linna päeval.