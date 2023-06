Tartusse seatakse üles 5 x 3 meetri suurune ekraan laulu- ja tantsupeo vabas õhus jälgimiseks

Tartu linna kommunikatsioonijuhi Lilian Lukka sõnul ajendas neid otseülekannet tegema soov tuua noorte laulu- ja tantsupidu Tartule lähemale. «Kaks aastat tagasi kandsime autovabaduse puiesteel üle jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalmängu, mis oli väga rahvarohke ja meeleolukas,» rääkis ta. «Loodame, et noortepeo melu ülekandmine tuleb sama võimas.»

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum rõõmustas samuti, kui kuulis, et Tartu linn korraldab vabas õhus sellise otsevaatamise. «See on väga tähendusrikas – sai ju esimene laulupidugi alguse Tartust,» sõnas ta. «Kuna üle 70 protsendi noortepeo piletitest on välja müüdud, annab ülekanne võimaluse noortepeost suure ekraani vahendusel osa saada.»