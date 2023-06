Ülikool ootab uute õppurite avaldusi täna südaööni

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma loodab, et avalduste esitamise viimasel päeval suureneb õpetajakoolituse erialadele kandideerijate arv veelgi. «On väga rõõmustav, et võrreldes eelmise aastaga on juba praegu näha sisseastujate suuremat huvi õpetajakoolituse vastu. Päev enne kandideerimistähtpäeva on avaldusi esitatud kaheksa protsenti rohkem kui mullu,» sõnas Kaldma ja kutsus kõiki kandidaate üles mitte jätma avalduse esitamist viimasele tunnile.