Ajalehtede kojukandes esineb üha vähem tõrkeid

Tartu Postimehele teadaolevalt oli eilehommikuses kojukandes tõrkeid näiteks Annelinnas. Samas naabruses asuva Ihaste elanikud andsid valdavalt teada, et neil seda muret pole enam olnud.

«Meile jõudis leht hilinemisega vaid päris esimesel päeval, kui Express Posti asemel hakkas lehti kandma Omniva. Kuid hiljem sellega enam probleeme pole olnud,» kirjeldas Ihastes Mugasto tänaval elav Aili Pärg. Ta lisas, et hiljemalt poole kaheksaks hommikul on lehed kenasti postkasti toodud ja tema on sellega rahul.

Ka Postimehe tellimuste äri juht Silver Soomre tõdes, et oma pettumusest teatavaid lehelugejaid on viimasel ajal Emajõelinnas jäänud märgatavalt vähemaks. «Viimase paari päeva põhjal võib öelda, et Tartu kandis on olukord oluliselt paranenud ning teisipäevahommikuse seisuga on kojukande hilinemiste tase neli korda väiksem kui juuni esimeses pooles,» täpsustas ta.



Soomre, kes sel teemal on korduvalt Omniva esindajatega suhelnud, teadis veel rääkida, et möödunud nädalal hakkasid postifirmas tööle uued inimesed. Nemad on nüüd väljaõppe saanud ja kanderingidega ühinenud. «Et aga rahulolematust on siiski olnud üksjagu palju, hakkame pakkuma Tartu ja Tallinna paberlehe tellijatele suve lõpuni tasuta digipaketti,» teatas ta.

Omniva jaotuskeskuste Lõuna piirkonna juht Jaanus Jõelaid kinnitas, et valdav osa Tartu piirkonna ajalehti viiakse nüüd adressaadile varahommikuse kandega. «Näeme, et lehekanne stabiliseerub järgmisel nädalal kogu piirkonnas,» lubas ta. Teisalt nentis Jõelaid, et teisipäevase seisuga oli nende ettevõtte kliendikeskuses veel ootel vastamata pöördumisi – nendega tegeletakse järjekorras ning loodetakse sellega ühele poole saada juba lähiajal.